Детский санаторий в Бурятии возобновит работу в июле

Недвижимость детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в Бурятии передана частной компании. Благодаря этому стало возможным возобновление его работы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства республики, лагерь вновь будет открыт в июле этого года. Ранее он принимал около 900 детей в год, но в 2018 году «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» прекратило продажу путевок и выставило объект на продажу. Как писали местные СМИ, осенью прошлого года имущество было передано региональному министерству спорта и молодежной политики.

«Минспорта РБ провел работу с предпринимателями по вопросу приобретения санатория и дальнейшего его функционирования как детского санатория. В мае 2019 года был заключен и зарегистрирован договор о передаче недвижимого имущества детского санатория «Байкальский Бор» ООО «Альянс-групп», - говорится в сообщении на официальном портале республики.

В базах данных о юридических лица есть сведения только об одном ООО «Альянс Групп» в Бурятии. Эта компания была создана в феврале 2019 года для аренда и управления недвижимым имуществом. Учредителем указан Евгений Осоев.

Предполагается, что теперь «Байкальский бор» будет работать круглый год. Санаторно-оздоровительный лагерь расположен на берегах озер Байкал и Котокель. Его специализация – лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящих путей, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и др.

Фото: страница санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в соцсети «ВКонтакте»