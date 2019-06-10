Ржавчина окрасила реку в бурятском Закаменске в оранжевый цвет

Река Модонкуль, протекающая через город Закаменск в Бурятии, внезапно приобрела оранжевый цвет. О поиске причин этого явления сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ситуация стала предметом обсуждения на экстренном заседании республиканской комиссии при по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. По данным службы информации «Радио Сибирь», выступивший на нем глава Закаменского района Сергей Гонжитов заявил, что источником ржавой воды является штольня бывшего рудника «Холтосон» «Джидинского вольфрамомолибденового комбината». Он был закрыт в 1990 году, а штольня – законсервирована.

«Отобраны шесть проб из поверхностных источников рек Модонкуль и Джида, четыре пробы взяли из скважин на берегу реки Модонкуль. Начаты исследования, проводится подробный микробиологический, химический анализ проб воды, результаты будут в ближайшее время», - процитировал официальный портал Республики Бурятия руководителя регионального управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева.

Власти Закаменского района должны организовать контроль за состоянием реки и патрулирование штольни. Река Модонкуль протекает через Закаменск и впадает в Джиду – приток Селенги.

Фото: сайт администрации Закаменска