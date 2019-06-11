Иркутский губернатор попал в больницу после падения с мотоцикла

Стала известна причина, по которой иркутский губернатор Сергей Левченко в конце мая этого года оказался в больнице. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об обстоятельствах, при которых он получил травму, глава региона рассказал информагентству «Интерфакс-Сибирь».

«Я мотоциклист, и в позапрошлую субботу в Листвянке, когда забирался на гору, завалился на мотоцикле на спину. Ушибся сильно, сразу поехал в областную больницу, чтобы провериться. Но врачи у нас очень ответственные, поэтому госпитализировали для обследования», - сообщил Сергей Левченко.

Как писали Sibnovosti.ru, о том что руководитель Иркутской области попал в больницу, стало известно 27 мая. На следующий день пресс-служба правительства региона подтвердила этот факт.

Сергею Левченко 65 лет.

Фото: официальный портал Иркутской области