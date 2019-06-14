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Против огня в Улан-Удэ используют вертолет и пожарный поезд

Главная Общество
Иркутск
20:24 14 Июня 2019
пожар, мчс, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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Значительные силы пришлось задействовать спасателям Бурятии для борьбы с пожаром на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Огонь охватил два здания на местном строительном рынке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сигнал о ЧП поступил в главное управление МЧС по Республике Бурятия в 14.51. Вначале загорелось административное здание, затем, по данным ТАСС, пламя перекинулось на соседний магазин стройматериалов.

«Для тушения пожара созданы 3 боевых участка, работают девять ручных стволов и один лафетный, 3 звена газодымозащитной службы от пяти магистральных линий», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, используются вертолет Ми-8 и пожарный поезд Восточно-Сибирской железной дороги. В результате, к вечеру пожар был локализован на площади 1,8 тыс. кв. м. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

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