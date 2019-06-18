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Подготовлено правительственное постановление о расширении Прибайкальского нацпарка

Главная Общество
Иркутск
15:15 18 Июня 2019
парк, байкал, граница
Автор: Sibnovosti.ru
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Минприроды России сформулировало свои предложения по расширению Прибайкальского национального парка в Иркутской области. О планах переноса границ парка, которым управляет ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект правительственного постановления «О расширении территорий Прибайкальского национального парка» подготовил профильный департамент минприроды. В сообщении министерства отмечается, что эта работа проведена по поручению Совмина. Предполагается, что в состав парка войдут три новых участка. В их числе правобережье реки Большая Олха, местность от верховья реки Дабат до устья реки Аланка, а также побережье и акватория острова Ольхон.

«Это необходимо для сохранения целостности уникальных ландшафтов побережья озера Байкал, его чистоты, а также ландшафтного и биотического разнообразия», - отметили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Теперь документ будет вынесен на общественные слушания.

В свою очередь, правительство Иркутской области выступает за то, чтобы исключить населенные пункты из территории парка. Дело в том, что статус территории предполагает значительные ограничения хозяйственной деятельности. В частности, федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает капитальное строительство, предоставление земельных участков для садоводства и огородничества и др.

«Ограничения лишают многодетные семьи, а также иные льготные категории граждан установленного законодательством права на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах населенных пунктов. Социальная напряженность накаляется с каждым днем, жители готовы выйти на улицы и отстаивать свои права в протестных акциях», - говорится в письме, которое губернатор Иркутской области направил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

В настоящее время площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тыс. га, это самый протяженный нацпарк в России.

Фото: официальный портал Иркутской области

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