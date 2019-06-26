Подъем воды заставил эвакуировать детский лагерь в Иркутской области

Уровень воды в реке Уда в черте города Нижнеудинска Иркутской области постепенно подходит к критической отметке. Власти вынуждены принимать срочные меры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

К утру сегодняшнего дня вода достигла отметки 310 см при критическом уровне 320 см. Таким образом, за сутки она поднялась на 168 см. Причиной стали обильные осадки.

Подтоплений пока нет. Но, по данным правительства Иркутской области, накануне в превентивных целях из детского оздоровительного лагеря «Заря» эвакуирован 351 ребенок. 85 из них разместили в нижнеудинском интернате №5, остальных забрали родители.

При повышении уровня воды в зону подтопления в Нижнеудинске попадают 318 жилых домов, в которых проживает 795 человек. В город переброшены дополнительные силы МЧС со специальной техникой.

Фото: официальный портал Иркутской области