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В Иркутской области состоялось торжественное открытие молодежного форума «Байкал»

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Иркутск
17:32 26 Июня 2019
мероприятия, форум, байкал, молодежь, организации
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26 июня на побережье озера Байкал состоялось торжественное открытие форума «Байкал». Одно из крупнейших молодежных событий в СФО объединило на своей площадке более 550 самых талантливых и амбициозных представителей молодежи со всей России и 19 зарубежных стран.

 - За десять лет работы форум стал бесспорно одним из знаковых молодежных мероприятий, по-настоящему востребованной площадкой для общения талантливой молодежи, искренне увлеченной интересными, содержательными идеями, площадкой для реализации идей молодых управленцев и предпринимателей, – отметил в приветственной речи главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО Андрей Абрусевич. Он пожелал успешной и плодотворной работы участникам.

В Иркутской области состоялось торжественное открытие молодежного форума «Байкал»

В торжественном открытии также приняли участие заместитель председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов, министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов, представители Федерального агентства по делам молодежи.

- Современная молодежная политика предоставляет широкие возможности молодым людям. Тем, кому небезразлична жизнь своих близких, своего региона, своей страны. Россия – это страна возможностей, и главное эти возможности не упустить. Я уверена, что вы воспользуетесь своим шансом на этом форуме, получите новые навыки, опыт и реализуете свою мечту и проект в жизнь, - сказала Оксана Никифорова, главный специалист-эксперт Федерального агентства по делам молодежи, руководитель грантового конкурса проектов форума «Байкал».

В рамках концертной программы яркое выступление представил звезда world music, певец и композитор Gurude. Также на сцене выступили победители фестиваля «Всероссийская студенческая весна» от Иркутской области. После концерта состоялось открытие выставки молодежных и исследовательских проектов от Иркутского национального исследовательского университета.  

В Иркутской области состоялось торжественное открытие молодежного форума «Байкал»

Форумчане на протяжении пяти дней будут участвовать в образовательных лекциях, тренингах, встречах с именитыми экспертами, а также внеучебных активностях – научном шоу, квизе, регате, посадке деревьев, Дне донора и других. Участники освоят навыки проектирования, самопрезентации, управления, нетворкинга, продвижения в интернете и другие. Форум в этом году посвящен социальной активности, и предполагается, что проекты участников будут направлены на социальное развитие региона и страны.

Участникам предоставлена возможность презентовать свои проекты на Всероссийском конкурсе молодежных проектов и получить грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своего проекта. Выделенные для победителей гранты будут достигать 3 миллионов рублей. Также поддержку лучшим участникам окажет ИРО Общероссийской общественной организации «Опора России» и Фонд развития регионов России «7+».

Организаторами мероприятия выступают Правительство Иркутской области и Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Фонда развития регионов России «7+».

В Иркутской области состоялось торжественное открытие молодежного форума «Байкал»

Фото: АНО "Агентство социальных программ и проектов"

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