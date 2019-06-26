Паразиты погубили байкальского бычка-подкаменщика

Причиной массовой гибели рыбы в озере Байкал в середине июня стали паразиты. К такому выводу пришли в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Массовая гибель байкальского бычка-подкаменщика была зафиксирована 12 июня 2019 года в республике Бурятия – в бухте Губа Сеногда вблизи Северобайкальска. Погибло около 0,5 тыс. особей

35 проб был переданы на экспертизу в лабораторию, говорится на ее сайте. В результате специалисты ФГБУ выявили поражение ассоциативной инвазией, состоящей из четырех видов половозрелых гельминтов. Паразиты, по их версии, ослабили организм рыб.

Тем временем, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов указал на возможность искусственного ограничения потока туристов на Байкал из-за растущей антропогенной нагрузки на озеро.

Фото: сайт ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория»