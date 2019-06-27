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Ан-24 загорелся при аварийной посадке в Бурятии

Главная Общество
Иркутск
12:12 27 Июня 2019
авиа, авария, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое пилотов Ан-24 погибло при аварийной посадке в аэропорту Нижнеудинска. Об авиапроисшествии в Республике Бурятия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Главное управления МЧС по Республике Бурятия получило сообщение об аварии примерно в 10:30. По данным ведомства, Ан-24 при заходе на посадку столкнулся с очистными сооружениями. Пассажирский самолет загорелся.

«Во время происшествия на борту рейса, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе 4 члена экипажа. Согласно оперативной информации, 44 человека спасено, 7 пострадавших доставлены в медицинское учреждение, предварительно двое погибших», - рассказали в республиканском главном управлении МЧС.

По данным пресс-секретаря главы Бурятии Алексея Фишева, борт принадлежит иркутской авиакомпании «Ангара». Он вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в 9:30. В 10:12 пилот сообщил диспетчеру об отказе одного из двигателей.

Фото: страница пресс-секретаря главы Республики Бурятия Алексея Фишева в соцсети Facebook  

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