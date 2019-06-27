Воды Уды угрожают Нижнеудинску и «столице» Тофаларии

Паводок привел к подтоплениям в шести населенных пунктах Иркутской области. Самый крупный из них – город Нижнеудинск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, причиной паводка в середине лета стали обильные дожди. В результате поднялся уровень рек, включая Уду, которая протекает через Нижнеудинск. Здесь подъем был зафиксирован на отметке в 391 см при критическом уровне 320 см. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По данным правительства Иркутской области, к утру сегодняшнего дня здесь было подтоплено уже 110 домов, в которых проживает 275 человек. 80 нижнеудинцев переселили в пункты временного размещения.

Непростая ситуация сложилась в поселке Алыгджер. Это административный центр района, где проживают тофалары – один из малочисленных коренных народов. В поселке с населением немногим более 500 человек подтоплено 30 домов, причем от эвакуации люди отказываются.

Фото: официальный портал Иркутской области