Рейс-200: в авиакатастрофе в Бурятии погибли командир и бортмеханик Ан-24

По факту аварии самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Напомним, Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом №2G-200 из Улан-Удэ в Иркутск через Нижнеангарск, потерпел катастрофу около 10:30. При аварийной посадке в Нижнеангарске он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Пассажиров успели эвакуировать.

Открытое горение пожарные смогли ликвидировать в 11:53, сообщил в главном управлении МЧС по Республике Бурятия. Машина полностью уничтожена огнем.

Всего, по данным «Ангары», на борту находилось 43 пассажира и четыре члена экипажа. Погибло два члена экипажа. Это командир корабля Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. У каждого из них стаж работы в авиации превышал 30 лет. Объявлено, что семьи погибших получат по 1 млн руб. Еще около 20 человек отправили в больницу.

«Открыта горячая линия по Северобайкальскому району по приему обращений по восстановлению документов и при необходимости оказания материальной помощи на восстановление ценных вещей из багажа. Это номер ЕДДС Северо-Байкальского района - 8 (30130) 47-72-3», - сказал ТАСС начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района Андрей Печкин.

Фото: сайт Следственного комитета России