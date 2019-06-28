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Ситуация с паводком в Иркутской области стала чрезвычайной

Главная Общество
Иркутск
12:20 28 Июня 2019
эвакуация, мчс, паводок
Автор: Sibnovosti.ru
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Паводок в Иркутской области, вызванный обильными дождями, не отступает. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация, в этом режиме работают все областные министерства и ведомства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Режим ЧС был введен вчера решением профильной региональной комиссии.

«Превышение над критическими отметками на 27 июня отмечается в бассейне рек Ия, Уда, Бирюса. Были подтоплены в различной степени населенные пункты, расположенные в поймах этих рек. Ожидается дальнейшее повышение уровня на реках Ия, Уда, Бирюса, Ока», - поставил в известность членов комиссии руководитель иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров.

Согласно данным главного управления МЧС по Иркутской области, к сегодняшнему утру в трех районах региона подтоплено в общей сложности 2,4 тыс. жилых домов и 2,5 тыс. приусадебных участков. Повреждено 13 автомобильных мостов. Пришлось эвакуировать почти 850 человек.

Спасатели срочно усилили группировку, которая противостоит стихии. На помощь пришли сотрудники главного управления МЧС по Красноярскому краю, спасатели Сибирского регионального и Байкальского поисково-спасательных отрядов.

Надежды же на улучшение ситуации пока невелики. По данным пресс-службы правительства Иркутской области, в ходе состоявшегося в Нижнеудинске заседания оперативного штаба метеорологи сообщили, что уровень воды в реке Уда сегодня продолжится и может достичь отметки 500 см, а это более 1,5 м выше критического.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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