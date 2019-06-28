Паводок в Иркутской области привел к первым жертвам

В Тулунском районе Иркутской области погибла семья из двух человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это первые жертвы обрушившегося на регион паводка.

О несчастном случае в деревне Евдокимовка стало известно сегодня на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Нижнеудинске. Вице-мэр по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко рассказал, что накануне вечером семья отказалась от эвакуации. Но около 23:00 вода стала прибывать и она решила выбираться самостоятельно.

«Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай», - привел официальный портал Иркутской области слова чиновника.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», из больницы Нижнеудинска, где уже подтоплено около 1 тыс. домов, эвакуируют пациентов местной больницы. Двое пациентов отделения реанимации будут доставлены в Иркутск, двое – в Братск.

В городе одну частную усадьбу унесло течение. В зону подтопления попали три детсада и две школы, кондитерская фабрика. Вода проникла на территорию аэропорта. Вчера во второй половине дня было объявлено о перекрытии транзитного грузового движения по мостам на нижнеудинском участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Фото: официальный портал Иркутской области