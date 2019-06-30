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Владимир Путин: «Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам»

Главная Общество
Иркутск
14:29 30 Июня 2019
паводок, совещание, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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В результате паводка Иркутской области один человек погиб в Тайшетском районе, четыре – в Нижнеудинском районе. Кроме того, еще два человека пропали без вести в Тулуне. Госпитализировано 97 человек. Такие данные привел иркутской губернатор Сергей Левченко на совещании, посвященном борьбе с наводнением. Его провел в городе Братске президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, глава государства провел совещание по дороге с саммита «Большой двадцатки», который завершился в японском городе Осака. Стенограмма заседания опубликована на сайте президента РФ.

Первой задачей президент назвал бесперебойное снабжение пострадавших территорий питьевой водой.

«Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство уже приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный Банк. Но обращаю внимание: необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион – как доложил Министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе, – нужно, чтобы деньги до людей дошли, до каждого конкретного человека, до каждой семьи», - поставил также задачу Владимир Путин.  

Как сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, к сегодняшнему утру отрезанными водой оставались шесть населенных пунктов. В превентивных целях было отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек. Число эвакуированных достигло 1,2 тыс.

«По состоянию на сегодняшний день резервный фонд Иркутской области составляет 105 миллионов рублей. Наше обращение, которое вчера мы направили на имя Председателя Правительства об оказании финансовой помощи в размере 662 миллионов рублей при помощи МЧС, Министерства финансов – буквально два часа назад они поступили. Это постановление Правительства 1392. Я благодарю всех участников, кто практически за сутки это все сделал», - сообщил об объеме финансовой помощи Сергей Левченко.

Тем временем, иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня утром сообщило о том, что в ближайшие часы прогнозируется подъем уровня воды в реках Ока, Уда и Бирюса. Так, уровень воды в Уде у населенного пункта Октябрьский поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см.

Фото: официальный портал Иркутской области

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