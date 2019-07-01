1 июля
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Тулун направлен вагон с помощью из госрезерва и доставлено более 45 тыс питьевой воды

Главная Общество
Иркутск
00:20 1 Июля 2019
паводок, иркутск, помощь, происшествия, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В город Тулун Иркутской области направлен вагон с помощью из государственного материального резерва, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вагон, выделенный АО «РЖД», с помощью из государственного материального резерва отравляется сегодня вечером в Тулун», - говорится в сообщении.

Для пострадавших и сотрудников МЧС везут палатки, кровати, одеяла, а также другие необходимые вещи.

Также в Тулун, пострадавший от наводнения, сегодня было доставлено более 45 тыс литров питьевой воды.

В Иркутской области введен режим ЧС из-за проливных дождей. В результате паводка один человек погиб в Тайшетском районе, четыре – в Нижнеудинском районе. Кроме того, еще два человека пропали без вести в Тулуне. Госпитализировано 97 человек.

Президент России Владимир Путин провел сегодня ночью в Братске совещание по ситуации с паводком.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Владимир Путин: «Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам»

Владимир Путин: «Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам»

30 Июня 2019 г.
Глава государства провел в Иркутской области совещание по борьбе с наводнением
Новости Иркутска: Паводок в Иркутской области привел к первым жертвам

Паводок в Иркутской области привел к первым жертвам

28 Июня 2019 г.
Из нижнеудинской больницы эвакуируют пациентов
Новости Иркутска: Ситуация с паводком в Иркутской области стала чрезвычайной

Ситуация с паводком в Иркутской области стала чрезвычайной

28 Июня 2019 г.
Подъем уровня воды в реках региона продолжается
Новости Иркутска: Рейс-200: в авиакатастрофе в Бурятии погибли командир и бортмеханик Ан-24

Рейс-200: в авиакатастрофе в Бурятии погибли командир и бортмеханик Ан-24

27 Июня 2019 г.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело
Новости Иркутска: Воды Уды угрожают Нижнеудинску и «столице» Тофаларии

Воды Уды угрожают Нижнеудинску и «столице» Тофаларии

27 Июня 2019 г.
В Иркутской области продолжается вызванный дождями паводок
Новости Иркутска: Ан-24 загорелся при аварийной посадке в Бурятии

Ан-24 загорелся при аварийной посадке в Бурятии

27 Июня 2019 г.
По предварительным данным, погибло двое пилотов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Подъем воды заставил эвакуировать детский лагерь в Иркутской области

Подъем воды заставил эвакуировать детский лагерь в Иркутской области

26 Июня 2019 г.
Уровень воды в реке Уда в Нижнеудинске подходит к критической отметке
Новости Иркутска: Число жертв паводка в Иркутской области достигло пяти человек

Число жертв паводка в Иркутской области достигло пяти человек

29 Июня 2019 г.
Число жертв паводка в Иркутской области достигло пяти человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.
Новости Иркутска: Владимир Путин проводит в Иркутской области совещание по ситуации с паводком

Владимир Путин проводит в Иркутской области совещание по ситуации с паводком

30 Июня 2019 г.
Владимир Путин прилетел в Иркутскую область
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356