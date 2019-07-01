В Тулун направлен вагон с помощью из госрезерва и доставлено более 45 тыс питьевой воды

В город Тулун Иркутской области направлен вагон с помощью из государственного материального резерва, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вагон, выделенный АО «РЖД», с помощью из государственного материального резерва отравляется сегодня вечером в Тулун», - говорится в сообщении.

Для пострадавших и сотрудников МЧС везут палатки, кровати, одеяла, а также другие необходимые вещи.

Также в Тулун, пострадавший от наводнения, сегодня было доставлено более 45 тыс литров питьевой воды.

В Иркутской области введен режим ЧС из-за проливных дождей. В результате паводка один человек погиб в Тайшетском районе, четыре – в Нижнеудинском районе. Кроме того, еще два человека пропали без вести в Тулуне. Госпитализировано 97 человек.

Президент России Владимир Путин провел сегодня ночью в Братске совещание по ситуации с паводком.