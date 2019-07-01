Торжественное закрытие форума «Байкал» состоялось 30 июня

30 июня на побережье озера Байкал в Иркутской области прошло торжественное закрытие молодежного форума «Байкал». Почетными гостями в завершающий день стали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и олимпийский чемпион по бобслею Алексей Негодайло.

Глава региона посетил передвижную экспозицию музея, посвященную 80-летию победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе, осмотрел все образовательные площадки форума и провел встречу с участниками в формате «Вопрос-ответ». Молодежь интересовала возможность создания стационарного международного молодежного центра в Иркутской области, расширение числа образовательных направлений форума «Байкал», вопросы охраны озера Байкал и другие.

Состоялась торжественная церемония закрытия, в рамках которой наградили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме «Байкал». Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил участников.

«Дорогие друзья, я бы хотел, чтобы вы увезли с этого форума частичку чистого, светлого Байкала в душе. Она будет всегда вам помогать в жизни. У вас было много целей – побывать на Байкале, познакомиться с такими же яркими и амбициозными молодыми людьми, как и вы, показать таланты, представить свои проекты. Я уверен, что вам это удалось, и поздравляю всех с успешным завершением форума!» - отметил в своей речи глава региона.

Гранты от Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих социально-экономических инициатив получили 25 человек из 14 регионов России. Общая сумма грантов составила 9,7 млн рублей.

«Федеральное агентство по делам молодёжи создано для того, чтобы создавать условия для реализации ваших самых смелых мечтаний. Двигайтесь вперёд, не опускайте руки и продолжайте активно участвовать в жизни нашей страны! Будущее нашей страны – в ваших руках», - пожелал участникам форума Александр Ильченко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Форум «Байкал» объединил на своей площадке более 550 самых талантливых и амбициозных представителей молодежи со всей России и 19 зарубежных стран – Австрии, Монголии, Кореи, Китая, Польши, Вьетнама, Таджикистана и других. На протяжении пяти дней они участвовали в образовательных лекциях, тренингах, встречах с именитыми экспертами, а также внеучебных активностях – научном шоу, квизе, регате, занятиях по скалолазанию и других.

Почетными гостями форума и экспертами стали более 100 человек, среди них – член ЦИК РФ Александр Кинёв, российский космонавт Сергей Ревин, бизнес-тренер Денис Богатов, основатель Открытого университета Сколково Андрей Егоров и другие. Объединяющей темой всех мероприятий на форуме стала «Социальная активность».

Молодежный форум «Байкал» проводится в Иркутской области с 2008 года для включения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь России. Организаторами выступают Правительство Иркутской области и Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Фонда развития регионов России «+7».