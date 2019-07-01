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В Иркутской области приступили к оценке ущерба от паводка

Главная Общество
Иркутск
12:01 1 Июля 2019
ущерб, мчс, паводок
Автор: Sibnovosti.ru
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К утру сегодняшнего дня в Иркутской области были подтоплены около 3,3 тыс. домов, в которых проживает почти 10 тыс. человек, а также 18 социально значимых объектов и более 3,5 тыс. приусадебных участков. Бедствие коснулось 55 населенных пунктов в шести муниципальных районах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Тем временем, по данным главного управления МЧС по Иркутской области, в районах, на которые обрушился мощный паводок, начали работать комиссии по оценке ущерба. Напомним, в ходе совещания, проведенного им в аэропорту города Братска в минувшие выходные, президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно организовать выплату компенсаций.

В центре внимания остается ситуация в Тулуне и Нижнеудинске, оказавшихся в центре разгула стихии. В Тулун военные Центрального военного округа доставили мобильный хлебозавод. Он может выпускать в сутки 3 т хлеба, который будут раздавать бесплатно. В городе открыты три пункта сбора помощи пострадавшим, где принимают продукты питания, питьевую воду, одежду, предметы первой необходимости. В населенные пункты Тулунского района, отрезанные паводком, питьевую воду и продукты доставляет авиация.

Среди хороших новостей – постепенное восстановление электроснабжения. В разгар паводка его пришлось отключать в превентивных целях. За последние сутки восстановлено электроснабжение в 19 населенных пунктах, пострадавших от паводка.

«Электричество подано для почти 14 тыс. граждан. Поставлено под напряжение 103 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остаются еще 41 населенный пункт, где проживает около 15 тыс. человек. Необходимо подключить до 200 трансформаторных подстанций», – приводит официальный портал Иркутской области комментарий заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Сергея Малинкина.

Сегодня метеорологи ожидают ливневые дожди в южных районах Иркутской области и горах Восточного Саяна.

Фото: главное управление МЧС по Иркутской области

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