Тулун остается в центре паводка в Иркутской области

К утру сегодняшнего дня в Иркутской области оставались подтопленными 4,1 тыс. жилых домов в 42 населенных пунктах. Самой тяжелой остается ситуация в Тулунском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Число погибших от паводка в регионе достигло 14 человек.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, в самом городе Тулуне и Тулунском районе в зоне подтопления находятся в общей сложности 143 улицы общей протяженностью 62,7 км. Кроме того, подтоплены семь садоводств три АЗС. Повреждены два автомобильных моста.

«Сейчас вода пошла на спад. Начинают работать группы по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам. И как только это станет возможным, сразу будем приступать к восстановительным работам», - оценил обстановку прибывший в город губернатор Сергей Левченко.

Накануне пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника ФГБУ «Иркутское УГМС» Азата Насырова сообщила, что на всех реках идет снижение уровня воды, и в ближайшее время он понизится на 70-100 см. Гидрологи отметили, что уровень воды в Тулуне не достигал таких значений за все время наблюдений. В 1984 году он был зафиксирован на отметке 1 133 см, на этот раз – 1 387 см.

Мэр Тулуна Юрий Карих рассказал ТАСС, что новое жилье на затопленных территориях строиться не будет. Для этого необходимо внести изменения в городской генплан. 8 сентября в Тулуне должны состояться выборы главы города, но не исключено, что их могут перенести.

Фото: официальный сайт Тулунского района