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Бурятия дописывает дальневосточный гимн

Главная Общество
Иркутск
13:48 2 Июля 2019
гимн, конкурс, регион
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Республики Бурятия объявило конкурс на куплет о регионе, который войдет в гимн «Улицы Дальнего Востока». Об условиях творческого состязания сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первый этап конкурса пройдет с 1 по 7 июля. В ходе него все жители и коллективы Бурятия могут написать и отправить жюри восемь строк о родном регионе.

К тексту предъявлены несколько требований. Помимо того, что восьмистишие должно подходить по ритму и стихотворному размеру к уже существующему гимну, текст должен завершиться фразой «Бурятия – это Дальний Восток». Особо оговаривается, что работы принимаются на русском языке либо на бурятском при авторского перевода на русский.

«Текст произведения должен отражать значимость вступления и нахождения Бурятии в Дальнем Востоке, отражать особенности и самые яркие черты, которые делают Бурятию узнаваемой в сравнении с другими регионами», - говорится в условиях конкурса.

Из числа присланных работ экспертный совет выберет не более семи полуфиналистов. С 8 по 10 июля жители Бурятии смогут проголосовать за них страницах правительства республики в социальных сетях. После этого экспертный совет выберет победителя с учетом поданных голосов. В качестве призов в положении о конкурсе указаны только дипломы.

Гимн «Улицы Дальнего Востока» впервые прозвучал на открытии третьего Восточного экономического форума в 2017 году. В его тексте упоминается каждый регион Дальневосточного федерального округа.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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