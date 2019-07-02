Трассу «Сибирь» в Иркутской области открыли для легкового транспорта

В Иркутской области восстановили движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом журналистам стало известно в ходе беседы с начальником ГУ МЧС по региону Валентином Нелюбовым.

Как пишет ТАСС, сначала спецслужбы начнут пропускать только легковой транспорт, затем будет организовано реверсивное движение большегрузов.

«На трассе Р-255 «Сибирь» в тестовом режиме для автомобилей, скопившихся в Тулуне и Тулунском районе, запущено движение в обе стороны. Мост через реку Ия открыт. Движение открыто для легкового транспорта и большегрузов», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия незначительна и уменьшается.

Напомним, движение на трассе Р255 «Сибирь» было закрыто с 28 июня до особого распоряжения. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск доехать на автомобиле было невозможно. В регионе из-за паводков действует режим ЧС.