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Трассу «Сибирь» в Иркутской области открыли для легкового транспорта

Главная Общество
Иркутск
17:41 2 Июля 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Иркутской области восстановили движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Об этом журналистам стало известно в ходе беседы с начальником ГУ МЧС по региону Валентином Нелюбовым. 

Как пишет ТАСС, сначала спецслужбы начнут пропускать только легковой транспорт, затем будет организовано реверсивное движение большегрузов.

«На трассе Р-255 «Сибирь» в тестовом режиме для автомобилей, скопившихся в Тулуне и Тулунском районе, запущено движение в обе стороны. Мост через реку Ия открыт. Движение открыто для легкового транспорта и большегрузов», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. 

Отмечается, что высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия незначительна и уменьшается.

Напомним, движение на трассе Р255 «Сибирь» было закрыто с 28 июня до особого распоряжения. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск доехать на автомобиле было невозможно. В регионе из-за паводков действует режим ЧС. 

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