В Иркутской области пропавших без вести находят живыми

В Иркутской области обнаружили живыми пять человек, которые числились пропавшими без вести. О ходе поисково-спасательной операции сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Пятерых нашли, восемь числятся пропавшими без вести», - сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области.

По последним данным спасателей, число погибших выросло до 18. Из них 13 человек – это жители города Тулуна, оказавшегося в эпицентре стихии. Еще четверо проживали в Нижнеудинском районе, один – в Тайшетском. К сегодняшнему утру подтопленными оставались 3,4 тыс. жилых дома. Всего под затопление попало 92 многоквартирных дома: 64 – в Нижнеудинске, 28 – в Тулуне.

В правительстве региона сообщили, что без электроснабжения остаются 8,4 тыс. человек.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области