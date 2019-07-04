Иркутское наводнение признано ЧС федерального характера

Ликвидация последствий паводка в Иркутской области будет проходить по специальному указу президента РФ. Владимир Путин подписал его вчера, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно документу, наводнение получило статус «чрезвычайной ситуацией федерального характера», требующей особого уровня реагирования. Указ требует привлечь к ликвидации ЧС Вооруженные силы и другие войска.

Несколько положений указа «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области» говорят о финансовых мерах. Речь идет о выделении из федерального бюджета средств на приобретение нового жилья вместо утраченного и капремонт поврежденного, предоставлении субсидий сельхозпроизводителям и др. Правительство РФ будет докладывать о ходе реализации указа ежемесячно.

По данным губернатора Иркутской области Сергея Левченко, ущерб от наводнения достиг 29 млрд руб.

«Из 9 135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3 489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5 826 домах (64%) ремонт возможен», - сообщил он членам правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, жителям уже выплачивается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. На эти цели федеральный бюджет выделил 662 млн руб., областной - 318 млн руб.

Фото: официальный портал Иркутской области