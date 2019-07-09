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Иркутских следователей попросили проверить мэра Нижнеудинского района

Главная Общество
Иркутск
12:32 9 Июля 2019
мэр, паводок, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Действия мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова проверит следственное управление СКР по региону, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующее обращение в следственные органы направил губернатор Сергей Левченко.

В сообщении официального портала Иркутской области отмечается, что ообращение направлено по поручению Виталия Мутко. Российский вице-премьер является председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в регионе. На прошлой неделе он потребовал уволить главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова после того, как в СМИ появились сообщения о том, что чиновник якобы направил коммунальные службы ликвидировать последствия паводка первую очередь в его собственном домохозяйстве.

В настоящее время обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупенев, сообщили также в иркутском правительстве.

Сергей Худоногов – политический долгожитель. Он руководил районом с 1994 года, причем он шесть раз переизбирался на этот пост.

Фото: официальный портал Иркутской области

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