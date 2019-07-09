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Грозы вызвали новое наступление лесных пожаров в Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
16:23 9 Июля 2019
лесные пожары, чс, стихия
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутской области, пострадавшей от мощнейшего паводка, приходится выдерживать удар и совершенно другой стихии. Лесные пожары распространились здесь на значительную территорию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным официального портала Иркутской области, к утру сегодняшнего дня в лесном фонде региона было зарегистрировано 36 природных пожаров общей площадью 15,4 тыс. га. При этом, отмечают в пресс-службе регионального правительства, причиной подавляющего большинства этих пожаров стали грозы. Власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации в Чунском, Усть-Илимском, Жигаловском, Киренском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах.

Положение дел с пожарами в лесах Иркутской области и Красноярского края обсуждалось на вчерашнем заседании профильного оперативного штаба Рослесхоза. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, лесным ведомства двух регионов поручено обеспечить в условиях ЧС приостановку работ по заготовке древесины в лесах, а также привлечь арендаторов лесных участков к тушению лесных пожаров.

Фото: официальный портал Иркутской области

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