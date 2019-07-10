В Иркутской области растет число погибших и госпитализированных в результате наводнения

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 24. Новые данные о понесенных регионом потерях сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Во взаимодействии с главным управлением МВД по региону установлено, что по состоянию на 15:00 мск (9 июля – Sibnovosti.ru) обнаружены погибшими 24 человека, числятся без вести пропавшими девять», - сообщили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области.

Кроме того, число госпитализированных выросло до 486.

Подавляющее число погибших приходится на Тулунский район, оказавшийся в эпицентре стихии. По данным МЧС, только в собственно Тулуне на аварийно-восстановительных работах и расчистке задействовано более 100 единиц различной техники. Свою технику предоставляют крупные компании и небольшие предприятия, простые жители.

В правительстве Иркутской области сообщили, что, несмотря на падение уровня воды в реке Ия, в Тулуне остаются затопленными девять улиц (190 домов), частично подтопленными – 42 улицы. Материальную помощь в Тулуне к вечеру 9 июля получили 844 человека по 100 тыс. руб. и 14 человек по 50 тыс. руб.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области