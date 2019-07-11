Объявлен траур по погибшим от иркутского наводнения

Завтра в Иркутской области день траура по погибшим в наводнении. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко, сообщил корреспондент Sibnovosti.ru.

«В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги», - говорится в документе.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона, всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории области, рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

По предварительным данным, в результате наводнения, вызванного обильным дождями, погибло 25 человек. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

День траура дважды объявлялся в Иркутской области в 2016 году. 4 июля – по погибшим членам экипажа самолета Ил-76 МЧС (авиакатастрофа 1 июля унесла жизни 10 человек). 20 декабря – по погибшим от употребления концентрата для принятия ванн «Боярышник» (54 человека).

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области