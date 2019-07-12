12 июля
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области ждут 2,3 млрд рублей

Главная Общество
Иркутск
12:58 12 Июля 2019
наводнение, компенсация, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня Иркутская область должна получить дополнительные средства из федерального бюджета – 2,3 млрд руб. Они пойдут на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об ожидаемом поступлении финансовой помощи в регион первый вице-губернатор Руслан Болотов сказал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным официального портала Иркутской области, средства первого федерального транша в размере 662 млн руб. полностью израсходованы. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. уже получили 33,2 тыс. человек. 3,6 тыс. иркутян получили по 50 тыс. или 100 тыс. руб. в качестве компенсации за утрату имущества. По 1 млн руб. – семьи 17 погибших в наводнении.

Напомним, что погибшими числятся 25 человек. В память о них сегодня в Иркутской области – день траура.

К сегодняшнему утру в городе Тулуне затопленными оставались шесть улиц, частично подтопленными – 44. 

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Объявлен траур по погибшим от иркутского наводнения

Объявлен траур по погибшим от иркутского наводнения

11 Июля 2019 г.
Указ о дне траура 12 июля подписал губернатор Сергей Левченко
Новости Иркутска: В Иркутской области растет число погибших и госпитализированных в результате наводнения

В Иркутской области растет число погибших и госпитализированных в результате наводнения

10 Июля 2019 г.
В аварийно-восстановительных работах в Тулуне задействовано более 100 единиц техники
Новости Иркутска: Грозы вызвали новое наступление лесных пожаров в Иркутской области

Грозы вызвали новое наступление лесных пожаров в Иркутской области

9 Июля 2019 г.
В нескольких районах региона объявлена чрезвычайная ситуация
Новости Иркутска: Иркутских следователей попросили проверить мэра Нижнеудинского района

Иркутских следователей попросили проверить мэра Нижнеудинского района

9 Июля 2019 г.
Обращение в региональное управление СКР направил губернатор Сергей Левченко
Новости Иркутска: Иркутское наводнение признано ЧС федерального характера

Иркутское наводнение признано ЧС федерального характера

4 Июля 2019 г.
Ущерб оценивается в 29 млрд рублей
Новости Иркутска: В Иркутской области пропавших без вести находят живыми

В Иркутской области пропавших без вести находят живыми

3 Июля 2019 г.
Число погибших выросло до 18
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: На восстановление объектов в Иркутской области потребуется 28 млрд рублей

На восстановление объектов в Иркутской области потребуется 28 млрд рублей

7 Июля 2019 г.
Дома обещают построить за год
Новости Иркутска: Из-за паводков в Иркутской области остаются подтопленными 230 жилых домов

Из-за паводков в Иркутской области остаются подтопленными 230 жилых домов

8 Июля 2019 г.
Социально значимых объектов среди них нет
Новости Иркутска: «Шелковый путь – 2019» стартовал в Иркутске

«Шелковый путь – 2019» стартовал в Иркутске

8 Июля 2019 г.
В гонке принимают участие представители 63 государств
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356