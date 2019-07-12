В Иркутской области ждут 2,3 млрд рублей

Сегодня Иркутская область должна получить дополнительные средства из федерального бюджета – 2,3 млрд руб. Они пойдут на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об ожидаемом поступлении финансовой помощи в регион первый вице-губернатор Руслан Болотов сказал на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным официального портала Иркутской области, средства первого федерального транша в размере 662 млн руб. полностью израсходованы. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. руб. уже получили 33,2 тыс. человек. 3,6 тыс. иркутян получили по 50 тыс. или 100 тыс. руб. в качестве компенсации за утрату имущества. По 1 млн руб. – семьи 17 погибших в наводнении.

Напомним, что погибшими числятся 25 человек. В память о них сегодня в Иркутской области – день траура.

К сегодняшнему утру в городе Тулуне затопленными оставались шесть улиц, частично подтопленными – 44.

Фото: официальный портал Иркутской области