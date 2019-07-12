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Глава района в Иркутской области стал фигурантом уголовного дела

Главная Общество
Иркутск
18:01 12 Июля 2019
следствие, наводнение, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Сергей Худоногов, четверть века возглавляющий Нижнеудинский район Иркутской области, стал подозреваемым по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об обстоятельствах возбуждения дела сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным СКР, дело в отношении мэра возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

Все началось с видеоролика, размещенного в интернете в разгар наводнения в Иркутской области. Его зрители смогли увидеть, как идет борьба со стихией в хозяйстве главы района. После этого российский вице-премьер Виталий Мутко, который является председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, потребовал уволить Сергея Худоногова. В свою очередь, губернатор Сергей Левченко попросил следственные органы проверить обнародованные факты.

«По версии следствия, 2 июля текущего года Худоногов, используя свое служебное положение, действуя из личной заинтересованности, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники муниципального казенного учреждения «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района». Данные действия осуществлялись вопреки служебной необходимости и объективно противоречили общим задачам и требованиям, предъявляемым к муниципальному образованию «Нижнеудинский район» по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района», - пришли к выводу следователи (цитата по сайту СКР).

Сергей Худоногов руководит Нижнеудинским районом с 1994 года.

Фото: сайт следственного комитета Российской Федерации

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