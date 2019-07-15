В Бурятии пожар остановили на краю поселка

Сегодня утром удалось локализовать крупный природный пожар в пригороде Улан-Удэ. Он угрожал медицинскому учреждению, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар в лесу у поселка Сотниково заметили вчера поздно вечером. По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, в 22:40 была объявлена эвакуация медицинского реабилитационного центра – это более 130 детей и сотрудников.

На защиту поселка было брошено 80 человек и 26 единиц техники. Уже после полуночи стало ясно, что огонь перестал угрожать населенному пункту.

«Действительно, была очень сложная ситуация, в 800 метрах от забора мы остановили огонь. Очень большой объем сухой травянистой растительности, оставшейся с прошлого года. Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджег лес, в результате все поднялись по тревоге», - прокомментировал происшедшее сегодня утром вице-премьер правительства Бурятии Петр Мордовский на заседании комиссии при главе региона по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия