Восстановительные работы в Иркутской области должны завершиться к концу недели

Большая часть восстановительных работ в пострадавших от паводка районах Иркутской области должна завершиться на этой неделе. Сроки обозначил российский вице-премьер Виталий Мутко, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Виталий Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка. Вчера он провел совещание в Тулуне, наиболее пострадавшим от стихии.

«Основной пласт восстановительных работ идет, завершается, и все больше рассчитываем, что до 19-го числа основные работы здесь завершим», - сказал вице-премьер.

По данным правительства Иркутской области, водоснабжение, газоснабжение и связь в регионе функционируют в полном объеме. Восстановлен проезд по 20 автомобильным мостам и 46 участкам автодорог. Специализированные организации проводят проверку состояния жилых домов.

«Нам нужно ускорять работу комиссии по восстановлению утерянного имущества, по восстановлению домов. Сегодня (15 июля – Sibnovosti.ru) в правительство России поступил проект постановления и будет принято решение направить деньги в Иркутскую область на возмещение строительства жилья», - процитировал Виталия Мутко официальный портал региона.

Сегодня проходит сессия заксобрания Иркутской области. На ней планируется рассмотреть законопроекты, направленные на поддержку пострадавших от наводнения. В частности, речь идет об освобождении жителей подтопленных территорий от платы за электроэнергию, компенсациях за утерянный урожай и скот, о выделении древесины для строительства домов. Кроме того, предполагается предоставить ряд налоговых льгот.

Фото: официальный портал Иркутской области