В отношении главы лесного агентства Бурятии возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Александра Мартынова. Он подозревается по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Республике Бурятия, эпизод, который лег в основу уголовного дела, имел место на рубеже 2018 и 2019 годов. Александр Мартынов якобы санкционировал сплошную вырубку леса горнодобывающей компанией в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

«После незаконного утверждения чиновником проекта работники компании приступили к освоению участка и уже вырубили на нем почти треть лесных насаждений. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, от деятельности компании превысил 11,5 млн рублей. Кроме того уникальной экосистеме озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, путем проведения сплошных рубок и уничтожения растительности причинен невосполнимый вред», - утверждают в правоохранительном ведомстве.

Как уточнили в следственном управлении, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться после выписки руководителя агентства из больницы, куда он обратился с жалобами на артериальное давление.

По данным республиканских СМИ, Александр Мартынов был назначен руководителем агентства в феврале 2017 года. До этого он работал заместителем министра природных ресурсов Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, в соседней Иркутской области расследуется уголовное дело, фигурантом которого является министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. В материалах дела речь идет о рубке леса в одном из заказников.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия