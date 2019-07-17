17 июля
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В отношении главы лесного агентства Бурятии возбуждено уголовное дело

Главная Общество
Иркутск
07:24 17 Июля 2019
лес, следствие, руководитель
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя агентства лесного хозяйства Республики Бурятия Александра Мартынова. Он подозревается по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Республике Бурятия, эпизод, который лег в основу уголовного дела, имел место на рубеже 2018 и 2019 годов. Александр Мартынов якобы санкционировал сплошную вырубку леса горнодобывающей компанией в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

«После незаконного утверждения чиновником проекта работники компании приступили к освоению участка и уже вырубили на нем почти треть лесных насаждений. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, от деятельности компании превысил 11,5 млн рублей. Кроме того уникальной экосистеме озера Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, путем проведения сплошных рубок и уничтожения растительности причинен невосполнимый вред», - утверждают в правоохранительном ведомстве.

Как уточнили в следственном управлении, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться после выписки руководителя агентства из больницы, куда он обратился с жалобами на артериальное давление.

По данным республиканских СМИ, Александр Мартынов был назначен руководителем агентства в феврале 2017 года. До этого он работал заместителем министра природных ресурсов Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, в соседней Иркутской области расследуется уголовное дело, фигурантом которого является министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. В материалах дела речь идет о рубке леса в одном из заказников.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Восстановительные работы в Иркутской области должны завершиться к концу недели

Восстановительные работы в Иркутской области должны завершиться к концу недели

16 Июля 2019 г.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание в Тулуне
Новости Иркутска: В Бурятии пожар остановили на краю поселка

В Бурятии пожар остановили на краю поселка

15 Июля 2019 г.
Медицинский реабилитационный центр пришлось эвакуировать
Новости Иркутска: Глава района в Иркутской области стал фигурантом уголовного дела

Глава района в Иркутской области стал фигурантом уголовного дела

12 Июля 2019 г.
Следствие заинтересовалось борьбой с наводнением в его собственном хозяйстве
Новости Иркутска: В Иркутской области ждут 2,3 млрд рублей

В Иркутской области ждут 2,3 млрд рублей

12 Июля 2019 г.
Дополнительные средства из федерального бюджета позволят продолжить выплату компенсаций
Новости Иркутска: Объявлен траур по погибшим от иркутского наводнения

Объявлен траур по погибшим от иркутского наводнения

11 Июля 2019 г.
Указ о дне траура 12 июля подписал губернатор Сергей Левченко
Новости Иркутска: В Иркутской области растет число погибших и госпитализированных в результате наводнения

В Иркутской области растет число погибших и госпитализированных в результате наводнения

10 Июля 2019 г.
В аварийно-восстановительных работах в Тулуне задействовано более 100 единиц техники
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: «Голос кочевников» прозвучал на нескольких языках

«Голос кочевников» прозвучал на нескольких языках

15 Июля 2019 г.
Традиционный музыкальный фестиваль прошел в Бурятии
Новости Иркутска: Музыканты восьми стран выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии

Музыканты восьми стран выступят на «Голосе кочевников» в Бурятии

12 Июля 2019 г.
Фестиваль стартовал сегодня и продлится три дня
Новости Иркутска: Глава района в Иркутской области уволился после скандала с использованием муниципальной техники

Глава района в Иркутской области уволился после скандала с использованием муниципальной техники

15 Июля 2019 г.
Исполнять обязанности мэра Нижнеудинского района будет Александр Архангельский
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356