Ливень позволил пройти на лодке по Улан-Удэ

Мощный ливень прошел вчера вечером в Улан-Удэ. Потоки на его улицах оказались настолько полноводными, что позволили в некоторых местах столицы Бурятии передвигаться на лодке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 18-м квартале у магазина «Интерьер» была замечена резиновая лодке, которую вел человек с пиратским флагом. Вскоре к нему присоединился пассажир, который помог грести. Эти кадры стали популярными в группах соцсетей Улан-Удэ. Как отметила служба информации «Радио Сибирь», на этом участке ливневой канализации нет.

По данным мэрии Улан-Удэ, за минувшую ночь с улиц города было откачено около 3 тыс. куб. м воды. В том числе, работы велись и у магазина «Интерьер».

«Сегодня будет завезен бутовый камень для устранения промоин по дороге в мкрн Забайкальский», - отметили в городской администрации.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в июне этого года диггеры отправились в путешествие на лодке по недостроенному омскому метрополитену.

Фото: страница «Типичный Улан-Удэ» в соцсети «ВКонтакте»