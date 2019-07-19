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Пострадавшие от паводка в Приангарье получили первые сертификаты на жилье

Главная Общество
Иркутск
14:24 19 Июля 2019
иркутск, паводок, жилье
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Пострадавшие от паводка в Приангарье семьи получили первые сертификаты на приобретения жилья, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Документы, дающие право на приобретение нового жилья, получили 6 семей в общей сложности на сумму 14,3 млн рублей», - отмечается в сообщении.

В настоящее время режим ЧС действует в 8 районах Приангарья. Всего в результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. От паводка пострадали более 38 тысяч человек, напоминает РИА Новости. 

Всего было подтоплено 107 населенных пунктах региона.

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