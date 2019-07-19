Президент России Владимир Путин прибыл в Братск, где проведет совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава государства отправится в пострадавшие от паводка районы, где осмотрит пункты размещения пострадавших от наводнения.

В настоящее время режим ЧС действует в 8 районах Приангарья. Всего в результате паводка в Иркутской области погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.

Всего было подтоплено 107 населенных пункта региона.