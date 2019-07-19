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Президент встретился с пострадавшими от иркутского наводнения

Главная Общество
Иркутск
17:46 19 Июля 2019
президент, наводнение, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимир Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. Он посетил город Тулун, оказавшийся в центре стихии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта главы государства, в тулунском пункте временного размещения для эвакуированных жителей Владимир Путин ознакомился с работой медицинского кабинета и обсудил с вице-премьером Виталием Мутко (он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения) оснащение и условия работы таких пунктов. У входа в пункт президент встретился с местными жителями. В частности, разговор шел о строительстве жилья.

«Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом. Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимы, тогда найти какое-то другое решение нужно», - процитировал ТАСС Владимира Путина.

Отвечая на вопросы иркутян, он опроверг слухи о том, что причиной наводнения могли стать взрывные работы в горах Восточного Саяна. Но, по данным информагентства, президент согласился с предположением, что массовая вырубка лесов могла усугубить ситуацию.

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по ликвидации последствий наводнения.

Фото: сайт президента России

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