Балласт у перевернувшегося в Улан-Удэ батута с детьми был слишком легок

В Улан-Удэ провели следственный эксперимент с батутом, из-за ЧП с которым несколько детей получили травмы. О его результатах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Республике Бурятия, батут крепилась за балластные грузы из автомобильных покрышек и бетона. В соответствии с ГОСТом, они должны были выдерживать нагрузку не менее 1,6 тыс. Ньютонов без смещения. В ходе эксперимента же выяснилось, что балласт смещался уже при нагрузке от 170 до 382 Ньютонов.

Эксперимент был проведен в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Как писали Sibnovosti.ru, 30 мая 2019 года из-за сильного ветра перевернулся надувной батут, установленный на ул. Терешковой. Серьезные травы получили пять детей.

Ранее владелец аттракциона был помещен под домашний арест.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия