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Владимир Путин провел в Иркутской области совещание

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Иркутск
22:35 19 Июля 2019
путин, совещание, иркутск, наводнение
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Как уже сообщал сайт sibnovosti.ru, Владимир Путин сегодня работает в Иркутской области.

С вертолёта глава государства осмотрел районы подтопления, посетил пункт временного размещения пострадавших, а также провёл совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области».

На совещании российский Президент раскритиковал способы помощи пострадавшим от паводка в Иркутской области,  высказал недовольство работой по устранению последствий.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», - заявил Путин на совещании.

Глава государства считает, что плохо организовано информирование жителей.

«Не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить», - подчеркнул Президент.

Владимир Путин провел в Иркутской области совещание

Владимир Путин рассказал, что бюджету Иркутской области предоставят субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам сельскохозяйственным товаропроизводителям, окажут им поддержку в восстановлении посевных площадей.

Из федерального бюджета будут выделены средства на капитальный ремонт, на строительство или приобретение нового жилья. А из резервного фонда Правительства деньги пойдут на компенсацию расходов федеральных органов исполнительной власти, связанных с ликвидацией последствий наводнения, и на социальные выплаты.

В сентябре Президент РФ вновь посетит Иркутскую область с инспекцией.

 

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