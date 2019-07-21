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Практически все пострадавшие от паводка в Иркутской области получили выплаты

Главная Общество
Иркутск
15:00 21 Июля 2019
паводок, иркутск, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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99% пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную материальную помощь. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.

«За 18 суток после паводка были проведены масштабные работы. Все службы работали и продолжают работать в круглосуточном режиме. Из подтопленных и разрушенных 300 участков автомобильных дорог 250 восстановлено. Из 48 мостов 46 восстановлено. Проезд по федеральной трассе открыт. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение. За 18 суток было доставлено 209 тонн воды и около 170 тонн продовольствия. 99% выплат пострадавших получили положенные им выплаты».

Напомним, в минувшую пятницу президент Владимир Путин вновь побывал в Иркутской области. Он провел совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Там глава государства раскритиковал способы помощи пострадавшим иркутянам и высказал недовольство работой по устранению последствий.

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