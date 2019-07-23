Для пострадавших от иркутского наводнения проведут ярмарки недвижимости

В иркутских городах Тулуне и Нижнеудинске пройдут ярмарки недвижимости. Они призваны помочь пострадавшим от паводка выбрать способ решения проблемы с жильем, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Утвержден график проведения ярмарок. Они состоятся с 25 по 28 июля. Планируется, что в ярмарках примут участие около 20 строительных организаций, говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области.

На ярмарках жители, лишившиеся жилья в результате стихийного бедствия, смогут подобрать себе новое на вторичном рынке или в новостройках. Еще один вариант – заключение договора подряда на строительство жилого дома.

По данным властей региона, к настоящему времени около 3,5 тыс. домов уже признаны непригодными для проживания, 5,6 тыс. подлежат капитальному ремонту. Это предварительные цифры, поскольку обследования зданий продолжаются.

Фото: официальный портал Иркутской области