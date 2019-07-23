Похищенный у иркутских приставов нефрит нашли в колодце

В Иркутской области обвинение в краже предъявлено экс-сотруднику исправительной колонии. По версии следствия, он похитил нефрит прямо из кабинета судебных приставов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об обстоятельствах уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), рассказали в следственном управлении СКР по Иркутской области. По данным ведомства, в конце прошлого года в городе Усолье-Сибирское судебные приставы изъяли незаконно добытый нефрит весом 213 кг и стоимостью около 1 млн руб. Полудрагоценные камни приставы оставили в служебном кабинете, откуда их и украли в ночь на 3 января 2019 года.

«В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались водитель местного отдела судебных приставов и его родственник – сотрудник ФСИН. Накануне последний был задержан сотрудниками полиции, второй фигурант уголовного дела пришел в следственный отдел СК с явкой с повинной и дал признательные показания», - говорится в сообщении следственного управления.

Уточняется, что уже уволенный сотрудник правоохранительных органов работал в ФКУ ИК-15 главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Учреждение расположено в городе Ангарске.

Все это время спрятанный нефрит пролежал на дне колодца в одном из частных домов.

Фото: сайт следственного управления СКР по Иркутской области