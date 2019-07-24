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Отходам иркутского «Усольехимпрома» «присвоили» чернобыльский уровень опасности

Главная Общество
Иркутск
12:18 24 Июля 2019
угроза, завод, химия
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила потенциальную опасность от отходов ООО «Усольехимпром» в Иркутской области с чернобыльской. В ведомстве считают, что предотвратить катастрофу может государственная программа по рекультивации территории неработающего предприятия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свое мнение Светлана Радионова высказала в интервью «Известиям».

«Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там – никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», - заявила, в частности, руководитель Росприроднадзора.

Как сообщали Sibnovosti.ru, «Усольехимпром» был создан в 30-е годы прошлого века в городе Усолье-Сибирское и являлся крупнейшим к предприятием химической промышленности в азиатской части России. В августе 2017 года «Усольехимпром» был признан банкротом.

18 июня в Усолье-Сибирском состоялось совещание с участием Светланы Радионовой, посвященное перспективам промплощадки завода. По его итогам Росприроднадзор сообщал, что к концу июня будет готов проект вывоза отходов с территории «Усольехимпрома». При этом, отходы первого и второго класса опасности планирует принять «Кубаньцветмет» (Краснодарский край), третий класс – полигон в Братске, четвертый-пятый – полигон в Ангарске.

Руководство Братска бурно отреагировало на этот план.

«Это – преступное решение... Мы, братчане, умеем постоять за себя! Я категорически против и не допущу в Братске ни одного грамма этих отходов», - заявил 24 июня глава города Сергей Серебренников.

Фото: официальный портал Иркутской области

 

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