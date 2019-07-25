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Стихийные бедствия в Сибири заставляют мигрировать животных

Главная Общество
Иркутск
14:37 25 Июля 2019
наводнение, медведь, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские наводнения и пожары этого лета заставляют животных мигрировать. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Среда обитания тоже затапливается, поэтому в любом случае миграция есть, но насколько она массовая, пока сказать сложно. Мы ждем, когда вода окончательно уйдет, все подсохнет, и тогда будет осуществляться мониторинг численности животных и путей миграции», - сказал ТАСС временно замещающий должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области Степан Пересыпкин.

Чиновник отметил, что пока не было зафиксировано ни одного случая выхода медведей и волков к людям. Однако в связи с таки риском охотинспекторы переведены на усиленный режим работы.

В свою очередь, в Томской области не исключают, что лесные пожары в соседнем Красноярском крае заставят мигрировать медведей. Об этом в эфире «Радио Сибирь» рассказал председатель комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Максим Даниленко.

Фото: мультфильм «Остров ошибок»

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