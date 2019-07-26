26 июля
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Работа мэра иркутского Тулуна вызвала критику полпреда

Главная Общество
Иркутск
12:26 26 Июля 2019
мэр, наводнение, критика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководитель еще одного муниципалитета в Иркутской области попал под огонь критики за свои действия в ходе ликвидации последствий наводнения. Недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха высказал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сергей Меняйло в четверг принял участие в заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области. Ее возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.

«У нас один «золотой» мэр - это мэр Тулуна. Это очень «золотой» мэр, вместо которого все, в том числе и региональная власть, все делают», - приводит ТАСС оценку, данную полпредом.

По данным сайта полпреда, в Тулуне Сергей Меняйло пообщался с пострадавшими от наводнения горожанами и «ответил на проблемные вопросы, связанные с ликвидацией последствий паводка в регионе».

Напомним, город Тулун с населением 41,7 тыс. человек оказался в эпицентре стихии. Вчера пришлось в экстренном порядке эвакуировать жильцов многоквартирного дома №11 на ул. Рабочий городок, который во время наводнения был затоплен до середины второго этажа. Эксперты, обследовавшие здание, обнаружили на нем трещины.

8 сентября должны пройти очередные выборы мэра Тулуна. По данным ГАС «Выборы», в числе претендентов 10 человек, включая самовыдвиженца Юрия Кариха.  

Как писали Sibnovosti.ru, в середине июля в отставку подал глава Нижнеудинского района Иркутской Сергей Худоногов. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело после того, как поступила информация о том, что коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия наводнения в его доме.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Стихийные бедствия в Сибири заставляют мигрировать животных

Стихийные бедствия в Сибири заставляют мигрировать животных

25 Июля 2019 г.
Влияют на миграцию наводнения и лесные пожары
Новости Иркутска: Отходам иркутского «Усольехимпрома» «присвоили» чернобыльский уровень опасности

Отходам иркутского «Усольехимпрома» «присвоили» чернобыльский уровень опасности

24 Июля 2019 г.
В Роспотребнадзоре считают рекультивацию территории завода срочным делом
Новости Иркутска: Похищенный у иркутских приставов нефрит нашли в колодце

Похищенный у иркутских приставов нефрит нашли в колодце

23 Июля 2019 г.
Обвинение в краже предъявлено бывшему сотруднику ФСИН
Новости Иркутска: Для пострадавших от иркутского наводнения проведут ярмарки недвижимости

Для пострадавших от иркутского наводнения проведут ярмарки недвижимости

23 Июля 2019 г.
Они состоятся 25-28 июля в Тулуне и Нижнеудинске
Новости Иркутска: Учение Калачакры собрало стадион в Улан-Удэ

Учение Калачакры собрало стадион в Улан-Удэ

22 Июля 2019 г.
Считается, что каждый буддист должен хотя бы раз в жизни посетить учение Калачакры
Новости Иркутска: Практически все пострадавшие от паводка в Иркутской области получили выплаты

Практически все пострадавшие от паводка в Иркутской области получили выплаты

21 Июля 2019 г.
Об этом заявил губернатор региона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Пострадавшие от иркутского наводнения получат компенсации до 10 августа

Пострадавшие от иркутского наводнения получат компенсации до 10 августа

25 Июля 2019 г.
Глава государства утвердил перечень поручений
Новости Иркутска: Семь человек продолжают числиться пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

Семь человек продолжают числиться пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области

22 Июля 2019 г.
Ранее сообщалось о восьми пропавших.
Новости Иркутска: Сумма ущерба аграриям в зоне паводка в Иркутской области увеличилась до 250 млн рублей

Сумма ущерба аграриям в зоне паводка в Иркутской области увеличилась до 250 млн рублей

21 Июля 2019 г.
Всего в зоне паводка оказались 8,5 тыс гектаров посевов сельхозтоваропроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356