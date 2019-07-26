Работа мэра иркутского Тулуна вызвала критику полпреда

Руководитель еще одного муниципалитета в Иркутской области попал под огонь критики за свои действия в ходе ликвидации последствий наводнения. Недовольство работой мэра Тулуна Юрия Кариха высказал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сергей Меняйло в четверг принял участие в заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области. Ее возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.

«У нас один «золотой» мэр - это мэр Тулуна. Это очень «золотой» мэр, вместо которого все, в том числе и региональная власть, все делают», - приводит ТАСС оценку, данную полпредом.

По данным сайта полпреда, в Тулуне Сергей Меняйло пообщался с пострадавшими от наводнения горожанами и «ответил на проблемные вопросы, связанные с ликвидацией последствий паводка в регионе».

Напомним, город Тулун с населением 41,7 тыс. человек оказался в эпицентре стихии. Вчера пришлось в экстренном порядке эвакуировать жильцов многоквартирного дома №11 на ул. Рабочий городок, который во время наводнения был затоплен до середины второго этажа. Эксперты, обследовавшие здание, обнаружили на нем трещины.

8 сентября должны пройти очередные выборы мэра Тулуна. По данным ГАС «Выборы», в числе претендентов 10 человек, включая самовыдвиженца Юрия Кариха.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине июля в отставку подал глава Нижнеудинского района Иркутской Сергей Худоногов. Следственные органы возбудили в отношении него уголовное дело после того, как поступила информация о том, что коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия наводнения в его доме.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе