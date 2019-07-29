Уровень воды в иркутских реках продолжает повышаться

Гидрометеорологи прогнозируют, что сегодня и завтра продолжится повышение уровня рек в Иркутской области. Это ухудшит ситуацию в зоне паводка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МЧС по региону, за два ближайших дня на реке Ие в районе города Тулуна уровень воды повысится до отметок 950-1 050 см при критической отметке 700 см. На реке Иркут в районе села Баклаши – до отметок 500-580 см при критической отметке 480 см.

«Прогнозируется затопление населенных пунктов, расположенных в поймах рек», - констатировали в ведомстве.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в конце минувшей недели на некоторые района Иркутской области вновь обрушились дожди. В Тулуне, который оказался в эпицентре предыдущего паводка, выпала месячная норма осадков. В результате, только в селе Уйгат в Тулунском районе было подтоплено 123 жилых дома. В общей сложности, спасатели эвакуировали за сутки более 1 тыс. человек. Сегодня на официальном сайте Тулуна размещен призыв к горожанам запастись питьевой водой.

По данным иркутского губернатора Сергея Левченко, на сегодняшний день пострадавшими от паводка считаются 10,9 тыс. домов, в которых проживает 42,8 тыс. человек.

«Цифры меняются ежедневно в сторону увеличения, это связано с тем, что в судах большое количество дел с исковыми заявлениями о признании жителей потерпевшими. В судебные органы поступило 3 335 исковых заявлений, из них 3124 оперативно рассмотрено на вчерашний вечер, удовлетворено 3 057 исков. В судах рассматриваются иски людей, фактически проживавших, но не прописанных по конкретному адресу. Во-вторых, это иски жителей тех домов, которые не были зарегистрированы в установленном порядке», - сообщил сегодня официальный портал Иркутской области.

Фото: официальный портал Иркутской области