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Минтранс открыл онлайн-продажу билетов на речные путешествия по Красноярскому краю

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Иркутск
14:46 29 Июля 2019
красноярск, общество, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Для жителей и гостей Красноярского края открылась онлайн-продажа билетов на речные путешествия — теперь купить билет на внутренний водный транспорт можно в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта. 

Сервис начал работать на сайте «ПассажирРечТранс» — на онлайн-площадке туристы могут приобрести сезонные проездные на речные суда «В.Чкалов» и «А.Матросов». 

«В настоящее время для реализации доступен только один маршрут Красноярск – Дудинка – Красноярск. Купить билет онлайн можно не только с начальной остановки, но и с любой промежуточной напрямую у компании-перевозчика из любого населенного пункта. После оплаты в информационную систему АО «ПассажирРечТранс» передаются сведения о покупке билета, а для пассажира в системе формируется квитанция с полной информацией о маршруте и его стоимости. Сервис позволяет заранее оформить перевозочные документы, оплачиваемые бухгалтерией», — рассказали в Минтрансе. 

Покупка билета осуществляется с помощью банковской карты в любой день. На сайте также будет формироваться список пассажиров и расписание рейсов, предусмотрена функция выбора мест в каютах.

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