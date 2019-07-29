Минтранс открыл онлайн-продажу билетов на речные путешествия по Красноярскому краю

Для жителей и гостей Красноярского края открылась онлайн-продажа билетов на речные путешествия — теперь купить билет на внутренний водный транспорт можно в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Сервис начал работать на сайте «ПассажирРечТранс» — на онлайн-площадке туристы могут приобрести сезонные проездные на речные суда «В.Чкалов» и «А.Матросов».

«В настоящее время для реализации доступен только один маршрут Красноярск – Дудинка – Красноярск. Купить билет онлайн можно не только с начальной остановки, но и с любой промежуточной напрямую у компании-перевозчика из любого населенного пункта. После оплаты в информационную систему АО «ПассажирРечТранс» передаются сведения о покупке билета, а для пассажира в системе формируется квитанция с полной информацией о маршруте и его стоимости. Сервис позволяет заранее оформить перевозочные документы, оплачиваемые бухгалтерией», — рассказали в Минтрансе.

Покупка билета осуществляется с помощью банковской карты в любой день. На сайте также будет формироваться список пассажиров и расписание рейсов, предусмотрена функция выбора мест в каютах.