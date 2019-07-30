Иркутские ученые: паводок угрожает экосистеме Байкала

Ученые предупредили о возможных негативных последствиях иркутского наводнения для экосистемы Байкала. Они связаны с хранением опасных отходов «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (БЦБК), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прогноз возможного развития событий газете «Известия» дал директор расположенного в Иркутске Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов. По его словам, угрозу представляют хранящиеся отходы производства БЦБК из золы и шлам-лигнина. В случае, если образующаяся в месте хранения надшламовая вода попадет в Байкал, погибнет зоопланктон, которым питается озерная рыба.

Напомним, в Иркутской области началась вторая волна паводка, вызванная обильными дождями. Всего подтоплено шесть районов. В результате, например, сегодня утром было перекрыто движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах города Тулуна.

«В Байкальске произошло разрушение моста местного значения. Холодное водоснабжение ограничено в превентивных целях. Холодная вода подается «веером» каждые два часа. Также на заседании комиссии было отмечено, что угрозы картам-накопителям БЦБК на данный момент нет», - приводит официальный портал Иркутской области оценку членов комиссии по ЧС, заседание которой прошло вчера.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце 2017 года минприроды Иркутской области подписало контракт с «Росгеологией» на рекультивацию отходов БЦБК стоимостью 5,9 млрд руб. В феврале этого года пресс-служба областного правительства сообщала о том, что с июля «Росгеология» приступит к выполнению работ по ликвидацию отходов БЦБК, закончить которые планирует до 1 ноября 2021 года.

Фото: сайт Лимнологического института СО РАН