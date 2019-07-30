Минприроды РФ инициирует расширение зоны контроля лесных пожаров

Рослесхоз и органы исполнительной власти регионов проанализируют актуальность зон контроля лесных пожаров. Такое поручение дал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поручение было дано на оперативном совещании в министерстве. Его участники обсудили действенность мер борьбы с лесными пожарами.

«… Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов РФ», - сообщили в минприроды.

Проблема стала актуальной во второй половине июля этого года, когда дымка от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области окутала значительную территорию в Западной Сибири.

«В период с 22 по 27 июля в связи с установившимися метеорологическими условиями площадь пожаров в СФО выросла более чем на 60% до 1,5 млн гектаров. На территории 8 субъектов федерации округа наблюдалось задымление и запах гари атмосферного воздуха», - говорилось на вчерашнем совещании у полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

На сайте www.change.org опубликована петиция с требованием ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров. Ее подписало около 700 тыс. человек.

По поручению Дмитрия Кобылкина, актуализация зон контроля должна быть проведена до конца августа. Ее результаты предстоит учесть в плане действий региональных сил и средств пожаротушения.