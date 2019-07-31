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МЧС усилит группировку для борьбы с сибирскими пожарами

Главная Общество
Иркутск
11:45 31 Июля 2019
лесные пожары, мчс, премьер-министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал указание усилить группировку МЧС для борьбы с лесными пожарами в Сибири. Вчера он обсудил ситуацию на совещании со своими заместителями, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Надо подготовить предложения – они МЧС уже подготовлены, представить их в правительство, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Это справедливо, это должно быть сделано. Пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный. Нельзя допустить разрастания огня до границ населенных пунктов», - заявил глава правительства.

Режим ЧС в связи с природными пожарами введен в Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах республик Саха (Якутия) и Бурятия. По данным министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, суммарная площадь пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га. В их тушении в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника.

«В настоящее время в тушении лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС России. Осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Республики Хакасия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием. В готовности к перебазированию находится 10 воздушных судов, в том числе 7 самолетов, 3 вертолета, а также курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России», - рассказал на совещании о принятых ведомством мерах глава МЧС Евгений Зиничев.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в интернете размещена петиция с требованием к российскому руководству ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров. К сегодняшнему дню ее подписало более 780 тыс. человек.

Фото: официальный портал Иркутской области

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