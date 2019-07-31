Уральский турист скончался во время сплава в Бурятии

Спасателям в Бурятии удалось найти и эвакуировать группу туристов, запросивших помощь. Один из туристов, сплавлявшихся по реке, погиб, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сигнал о помощи поступил в главное управление МЧС по Республике Бурятия 29 июля. Группа туристов из Свердловской области в составе 12 человек находилась в районе слияния рек Урик и Даялык на территории Окинского района региона. Из-за погодных условий вертолет Ми-8 МЧС с двумя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда вылетел на следующий день. Как выяснилось, один из туристов скончался. По предварительным данным, из-за проблем с сердцем.

«Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолет подсел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как прогноз на ближайшие дни неблагоприятный», - рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения Виктор Доничев.

Туристов эвакуировали в поселок Никола соседней Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия