МАК считает нужным проверить тормозную систему Ан-24 после авиакатастрофы в Бурятии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования июньской авиакатастрофы Ан-24 в Бурятии. Тогда погибло два члена экипажа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, самолет Ан-24, выполнявший 27 июня 2019 года рейс из Улан-Удэ в Иркутск через Нижнеангарск, загорелся при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Всего на борту находилось 43 пассажира и четыре члена экипажа, погибли командир корабля Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.

«... Когда я поднял голову увидел, что из-за передней панели шел дым и загорелась верхняя панель (козырьки). Пламя распространялось быстро. Я попытался привести в чувство экипаж. Так как КВС и бортмеханик были без сознания. Попытки были безуспешными. Я начал покидать рабочее место. Отстегнулся и вылез к двери. Попытался еще раз привести в чувство экипаж и вытащить, попытки были безуспешными, т. к. они были пристегнуты и зажаты...», - приводится в документе рассказ о ЧП второго пилота.

Самолет сгорел. В самом аэропорту были повреждены здание, технологическое оборудование очистных сооружений, два автомобиля, дизельная генераторная установка.

Специалисты пришли к выводу, что причиной инцидента стал отказ левого двигателя перед посадкой. В качестве оперативной рекомендации МАК предложил провести разовую проверку технического состояния и работоспособности тормозных систем на Ан-24 и Ан-26. А с летным составом, работающим на Ан-24, - дополнительно изучить заход на посадку и посадку с одним отказавшим двигателем.

Фото: промежуточный отчет МАК по результатам расследования